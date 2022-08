ஐடி ரெய்டு..கண், விரல் ரேகை லாக் பிரச்சினை..13 மணி நேரம் காத்திருந்து கதவை திறந்த ஐடி அதிகாரிகள்

சென்னை: திரைத்துறையினர் இல்லங்களில் வருமான வரித்துறை ரெய்டு நடந்து வருகிறது. இரண்டாவது நாளாக இந்த ரெய்டு நடக்கிறது.

இதில் ஒரே ஒரு வீட்டில் மட்டும் கதவில் நவீன லாக் அமைக்கப்பட்டிருந்ததால் கதவை திறப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது.

கதவை திறப்பதில் ஏற்பட்ட சிக்கல் காரணமாக 13 மணி நேரம் அதிகாரிகள் காத்திருந்தனர்.

அப்போ ஆலியா பட்.. இப்போ பூஜா ஹெக்டேவா.. தர்ஷா குப்தாவின் லேட்டஸ்ட் மேக் ஓவர்.. ரசிகர்கள் கலாய்!

English summary

Anbuchezhiyan's brother's house had a door that could be opened by eye and fingerprint, so the officials waited for 13 hours until the concerned person came and opened the door.