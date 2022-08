அன்புச்செழியன் உள்ளிட்ட திரையுலகினரிடம் ஐடி ரெய்டு: ரூ.200 கோடி கணக்கில் வராத வருமானம் கண்டுபிடிப்பு

சென்னை: அன்புச்செழியன் உள்ளிட்ட திரைத்துறையினர் வீடு அலுவலகங்களில் கடந்த 2 ஆம் தேதி முதல் ஐடி ரெய்டு நடந்து வந்தது. இதில் கணக்கில் வராத வருமானம் ரூ.200 கோடி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

மொத்தமாக இந்த ரெய்டில் ரூ.26 கோடி ரொக்கப்பணம், ரூ.3 கோடி மதிப்பிலான தங்க நகைகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.

கணக்கில் காட்டாமல் வருமானத்தை மறைத்தவர்களின் ரகசிய அறைகள், டிஜிட்டல் ஆவணங்கள், பிராமிசரி நோட்டுகள் உள்ளிட்டவற்றை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் கைப்பற்றியுள்ளனர்.

'Victim' anthology review: ’கன்ஃபஷன்’ வெங்கட் பிரபு படம்தானா?..ஏமாற்றத்தில் ரசிகர்கள்

English summary

The IT raid was going on from the 2nd on the home offices of the film industry including Anbuchezhiyan. An unaccounted income of Rs.200 crore has been found in this.