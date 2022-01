தண்ணி ஊற்றி ஃபைனல்ஸ் போக வேண்டாம்.. ஒரு கோடி கொடுத்தாலும் தேவையில்லை.. தன்மானத் தலைவி தாமரை!

சென்னை: இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து தாமரைச்செல்வி வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார்.

ஏற்கனவே தாமரை எவிக்ட் ஆன தகவல்கள் கசிந்த நிலையில், அந்த காட்சியை எபிசோடில் பார்த்த ரசிகர்கள் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

தன்மானத் தலைவி, சிங்கப்பெண் தாமரை என பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் தாமரையை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Its Official: Thamarai Selvi evicted from Bigg Boss Tamil 5; Housemates and fans worried a lotThis week Thamarai Selvi evicted from Bigg Boss Tamil 5. Raju and Priyanka worried a lot and they praised her with huge respect.