ஜெய்பீம் டைரக்டரின் பாலிவுட் என்ட்ரி தோசா கிங்...கதை யாருடையதுன்னு கெஸ் பண்ண முடியுதா?

சென்னை : சூர்யா நடித்த ஜெய்பீம் படத்தில் உண்மை சம்பவத்தை சினிமா ஆக்கி உலகத்தையே உலுக்கி, திரும்பி பார்க்க வைத்தவர் டைரக்டர் டி.ஜே.ஞானவேல். இதனால் தற்போது இவர் இயக்கும் படங்கள் கவனம் ஈர்த்து வருகின்றன.

எழுத்தாளரும் டைரக்டருமான டி.ஜே.ஞானவேல், ரத்தம் சரித்திரம் என்ற படத்திற்கு கதை மற்றும் வசனங்கள் எழுதி தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானவர். பிறகு பயணம், பிரகாஷ் ராஜ் நடித்த தோனி படங்களுக்கு கதை எழுதினார். கூட்டத்தில் ஒருவன் படத்தின் மூலம் டைரக்டரான ஞானவேலுக்கு புகழை அள்ளி கொடுத்து, அடையாளம் காட்டியது ஜெய்பீம்.

பழங்குடி இன மக்களின் வாழ்க்கை, நீதிக்கான அவர்களின் போராட்டத்தை ராஜாக்கண்ணுவின் வாழ்க்கையை படமாக எடுத்தார்.ஜெய்பீம் படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து சூர்யாவுடன் மற்றொரு படத்தில் இவர் இணைய உள்ளதாக சமீபத்தில் தகவல் வெளியானது. இதற்கான கதை தயாரிப்பு வேலைகளும் நடந்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

Titled Dosa King, the film was announced in July last year after the team acquired the life rights of Jeevajothi Santhakumar. The project, which is currently being developed, will be directed by filmmaker TJ Gnanavel, who will make his debut in Hindi cinema with this movie.