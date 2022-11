ஆஸ்கர் தேர்வாளரையே பிரமிக்க வைத்த ஜெய்பீம்..எளிய மக்களின் கதை..ஓராண்டு நிறைவு

எளிய மக்களின் சட்டப்போராட்டத்தை அழகாக பதிவு செய்து அனைவரையும் கவர்ந்த ஜெய்பீம் வெளியாகி ஓராண்டு ஆகிறது.

சட்டம் நியாயம் சாமானியருக்கு அல்ல என்பதை பொய்யென நிரூபித்த நிஜ சம்பவத்தை கதையாக்கி காட்டியது ஜெய்பீம் படம்.

பலத்த எதிர்ப்புக்கிடையே வெளியான இப்படம் முதல்வர் முதல் சாதாரண மக்கள் வரை அனைவரையும் நெகிழ வைத்தது.

ஜெய்பீம் மணிகண்டனின் வித்தியாசமான படம்.. இதுகூட மனுசனுக்கு பிரச்சினைத்தானா?.. கமல் ஸ்டைலில் போகிறாரே

English summary

It has been a year since the release of Jai Bhim , which beautifully recorded the legal struggle of the common man and impressed everyone. Jai Bhim is a true story that proves that law and justice are not for the common man. The film, which was released amid strong opposition, moved everyone from the Chief Minister to the common man.