என்ன சொல்றீங்க.. துணிவு தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் மகள் காதலில் விழுந்துட்டாரா? தீயாய் பரவும் தகவல்!

டெல்லி : நடிகை தேவியின் மகள் ஜான்வி கபூர் மீண்டும் காதல் கிசுகிசுவில் சிக்கி உள்ளார்.

பாலிவுட் ரசிகர்களை கவர்ச்சியால் கவர்ந்திழுப்பவர் நடிகை ஜான்வி கபூர். ஸ்ரீ தேவியின் மகளான இவர் மிகவும் சுலபமாக சினிமாவில் நுழைந்துவிட்டார்.

தடக் திரைப்படத்தில் நடித்து ஹீரோயினாக அறிமுகமான ஜான்வி கபூர் தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

மாலத்தீவில் பிகினியில் வலம் வரும் ஜான்வி கபூர்..இப்படி நின்னா அந்த கடலே சூடாகிடுமே!

Janhvi Kapoor is one of the hottest sensations in the country. Janhvi Kapoor has once fuelled rumours of her rekindled romance with Shikhar Pahariya.