சார்பட்டா பரம்பரை… பசுபதியின் மனைவியாக நடித்தவர் யார் தெரியுமா? நம்ப மாட்டீங்க!

சென்னை : இணையத்தில் வெளியாகி அனைவரின் பாராட்டை பெற்று வரும் சார்பட்டா பரம்பரை படத்தில் பசுபதியின் மனைவியாக நடித்துள்ளவர் யார் என்ற விவரம் தற்போது கிடைத்துள்ளது.

இவர் இயக்குனர் சிகரம் கே பாலச்சந்தரின் மருமகள் என்ற தகவல் சினிமா வட்டாரத்தை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அவர் ஒரு சில காட்சிகளில் நடித்திருந்தாலும் அவரின் கதாபாத்திரம் மனதில் நிற்கும்படி இருக்கும். காரணம் அந்த கேரக்டரை மிகவும் சிறப்பாகவும் இயல்பாகவும் வடித்திருப்பார் பா. ரஞ்சித்.

ஜெர்மனி பெண்ணிடம் மோசடி.. இதுதான் சார்பட்டா சைட் எஃப்க்ட்.. ஆர்யாவுக்கு ஆதரவாக பேசும் கஸ்தூரி?

English summary

Pa Ranjith’s Sarpatta Parambarai on July 22 on Amazon Prime Video. Pasupathi’s onscreen wife from the film whose real name is Geetha Kailasam has won several hearts for her impeccable role. she is the daughter-in-law of veteran Tamil director K Balachander.