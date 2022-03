கேவலமா படம் எடுத்திருக்கார்...ராஜமெளலியை ஜெயில்ல போடுங்க...ட்வீட் போட்ட பிரபல நடிகர்

மும்பை : ஆர்ஆர்ஆர் படத்தை அனைவரும் பாராட்டி வருகின்றனர். இந்த படத்தை எடுத்ததற்காக ராஜமெளலியை அனைவரும் பாராட்டி வரும் நிலையில் பிரபல நடிகர் ஒருவர் மிக கடுமையாக விமர்சித்து ட்வீட் போட்டுள்ளார்.

RRR MOVIE REVIEW | JNTR | Ramcharan | SS Rajamouli | Filmibeat Tamil

ராஜமெளலி இயக்கத்தில் ராம் சரண், ஜுனியர் என்டிஆர் நடிப்பில் வெளிவந்துள்ள ஆர்ஆர்ஆர் படம் நேற்று உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக வெளியிடப்பட்டது. 550 கோடி பட்ஜெட்டில் மிக பிரம்மாண்டமாக இயக்கப்பட்டுள்ள இந்த படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியிடப்பட்டு பாசிடிவ் விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது.

மகேஷ் பாபு, அல்லு அர்ஜுன், நானி.. 223 கோடி வசூலை அள்ளிய RRR படத்தை கொண்டாடும் டோலிவுட் நடிகர்கள்!

Many celebrities and fans praised Rajamouli and the RRR movie on social media. However, popular Hindi actor Kamaal Khan harshly criticises Rajamouli and the RRR film.He said that this is India's worst movie. Rajamouli should be jailed for a minimum of 6 months. He totally wasted the 600 cr budget money. The Naatu Naatu song is a copy of the War movie, in which Ram Charan and Junior NTR danced as jokers.