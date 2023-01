தமிழர் திருநாள் பொங்கல்... டிரம்ஸ் பீட்... ஃபேமிலி போட்டோஸ்... வாழ்த்து சொன்ன கோலிவுட் பிரபலங்கள்

சென்னை: உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்கள் பொங்கல் பண்டிகையை உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்ற்னர்.

பொங்கல், தமிழ்ப் புத்தாண்டு என இரட்டை கொண்டாட்டத்தில் இருக்கும் தமிழர்களுக்கு கோல்வுட் திரை நட்சத்திரங்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

கமல், விஜய் சேதுபதி, கார்த்தி, சிவகார்த்திகேயன், ஜெயம் ரவி, அருண் விஜய், சமுத்திரகனி உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் பொங்கல் வாழ்த்து கூறி டிவீட் செய்துள்ளனர்.

மேலும் அவர்கள் தங்களது குடும்பத்தினருடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களையும் டிவிட்டரில் ஷேர் செய்துள்ளனர்.

மாவீரன் படக்குழுவின் பொங்கல் கொண்டாட்டம்... ஜோடியாக வந்த சிவகார்த்திகேயன், அதிதி

English summary

Tamils all over the world are celebrating the Pongal festival and Tamil New Year today. Actors Kamal, Karthi, Vijay Sethupathi, Sivakarthikeyan, Jayam Ravi, and many others have congratulated them.