இந்த சீசன் எப்படி இருக்கு...பார்வையாளர்களிடம் கருத்து கேட்ட கமல்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி ஏழாவது வாரத்தின் இறுதிப்பகுதியை எட்டி உள்ளது. இந்த வாரம் வெளியேற போவது யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள். 100 நாட்களை கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது 50 நாட்களை நெருங்கி வருகிறது.

பாலா இயக்கத்தில் ரெட்டை வேடத்தில் நடிக்கிறாரா சூர்யா... விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

இந்த வார தலைவராக பிரியங்கா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த வாரத்தில் பாத்ரூம் ஏரியா ஆளுமை வருணுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. நிரூப் தினம் ஒருவருடன் சண்டை போடுவதை பார்த்து ரசிகர்கள் கடுப்பாகி போகி உள்ளனர்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for today episode, abishek raaja's reentry as wildcard entry. kamal asked viewers to that what thinking about this season. fans shared their opinions with kamal.