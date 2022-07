ரஜினிக்கு கிடைப்பது ஏன் கமலுக்கு மட்டும் கிடைக்க மாட்டேங்குது...ஆதங்கத்தை கொட்டும் ரசிகர்கள்

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் இரு பெரும் தூண்களாக, உச்ச நட்சத்திரங்களாக விளங்குபவர்கள் ரஜினியும், கமலும். இவர்கள் நிஜ வாழ்க்கையில் பல ஆண்டுகளாக நண்பர்களாக இருந்தாலும் இவர்களை இரு துருவங்களாக மட்டுமே ரசிகர்கள் பார்க்கிறார்கள். இவர்கள் இருவரும் மீண்டும் ஒரு படத்தில் இணைந்து நடிக்க மாட்டார்களா என ரசிகர்கள் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

நடிப்பில் பார்த்தால் கமல் தான் சீனியர். அவர் 4 வயதிலேயே நடிக்க வந்து விட்டார். ரஜினி, அபூர்வ ராகங்கள் படத்தில் அறிமுகமாகும் போதே கமல் சினிமாவில் டாப் நடிகராக இருந்தார். ஆரம்பத்தில் வில்லன், சப்போர்டிங் ரோங்களிலேயே நடித்து வந்த ரஜினி, பல படங்களில் நடித்த பிறகு தான் ஹீரோவானார்.

கமல் 225 க்கும் அதிகமான படங்களில் நடித்திருந்தாலும் அவரை இரண்டாவது இடத்திலேயே ரசிகர்கள் வைத்துள்ளனர். அதே சமயம் 168 படங்களில் நடித்த ரஜினியை தான் சூப்பர் ஸ்டார் என சொல்லி, முதலிடத்தில் வைத்து கொண்டாடி வருகின்றனர். தமிழ் சினிமாவின் கெளரவம், அடையாளம், புதுமைகள் பல செய்பவர் என புகழப்பட்டாலும் கமலுக்கு உரிய அங்கீகாரமும், மரியாதையும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை என்பதே தற்போது வரை கமல் ரசிகர்களின் ஆதரங்களாக இருந்து வருகிறது.

Today income tax department honoured Rajinikanth for best tax payer. But Kamal fans asked why income tax department didn't give award for Kamal. But some other netizens clarified that income tax department gave award to Kamalhaasan in 2011 for a shining example of good citizenship' by paying taxes his taxes on a regular basis.