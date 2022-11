இது எப்போன்னு பாருங்க.. கமல்ஹாசனுக்கு ஐ லவ் யூ சொன்ன குஷ்பு.. லோகேஷ் கனகராஜும் இருக்காரே!

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான கமல்ஹாசன், பன்முகக் கலைஞராகவும் ஜொலித்து வருகிறார்.

60 வருடங்களுக்கும் மேலாக திரையுலகில் இருக்கும் கமல்ஹாசன், வரும் 7ம் தேதி தனது 68வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்.

இதனை முன்னிட்டு கமல்ஹாசனுக்கு பலரும் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்து வரும் நிலையில், அதில் ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் ஒன்று அரங்கேறியுள்ளது.

English summary

On the occasion of actor Kamal Haasan's birthday, a special program will be telecast on Vijay TV on Sunday. Kushboo, Lokesh Kanagaraj, and KS Ravikumar participated in this program. Vijay TV has now released the promo of this show.