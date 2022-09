இந்தியன் 2 ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே கார் பரிசு கொடுத்த கமல்ஹாசன்… இப்பவே ஆரம்பிச்சாச்சு போல!

சென்னை: கமல்ஹாசன் தற்போது இந்தியன் 2 படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

ஷங்கர் இயக்கத்தில் உருவாகும் இந்தியன் 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னை, திருப்பதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்தியன் 2 படம் வெளியாவதற்கு முன்னரே கார் பரிசளித்து சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துள்ளார் நடிகர் கமல்ஹாசன்.

கத்தியை வச்சிக்கிட்டு களரி சண்டையை காஜல் எப்படி போடுறாங்க பாருங்க.. வெயிட்டா உருவாகும் இந்தியன் 2!

English summary

Kamal Haasan is currently acting in Shankar's Indian 2 film. For this film, Kamal has been exercising hard and perfecting himself. Kamal has gifted a brand new Renault car to his physical trainer who helped him get back into shape in preparation for Indian 2.