நான் வீட்டுக்குப் போறேன்னு அழுது அடம்பிடித்த ஆயிஷா.. மலையாளத்தில் கமல் எவிக்ட் பண்ணது யாரை தெரியுமா?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை எபிசோடு ரொம்பவே பட்டாசாக வெடித்தது.

போட்டியாளர்களுக்கு மிக்சர் திண்ணும் டாஸ்க் எல்லாம் கொடுத்து கமல்ஹாசன் வச்சு செய்து விட்டார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

என்ன விட்டுடுங்க வீட்டுக்கு போயிடுறேன் என ஆயிஷா அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்தாலும், இரும்மா உனக்கு இன்னும் பனிஷ்மென்ட் இருக்குன்னு கமல் விளையாடி வருகிறார்.

இந்தி திணிப்புக்கு எதிரானவன்.. எந்த மொழிக்கும் எதிரானவன் அல்ல.. ஷெரினா, ஆயிஷாவை விளாசிய கமல்!

English summary

Kamal Haasan gives Malayalam eviction card to Sherina and Ayesha cried a lot due to not evicted from the Bigg Boss Tamil 6 show this week. Sherina got upset and lonely walked near to the gate shocks the fans.