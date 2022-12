கமலின் புதிய படம் ட்ராப் ஆகவில்லை... இயக்குநரே சொன்ன சுவாரஸ்யத் தகவல்!

சென்னை: கமல்ஹாசன் தற்போது இந்தியன் 2 படப்பிடிப்பில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து மணிரத்னம் இயக்கத்தில் ஒரு படம் உட்பட மொத்தம் 2 திரைப்படங்களில் கமல் நடிக்கவுள்ளார்.

கமலின் அடுத்தப் படம் ட்ராப் ஆகிவிட்டதாக செய்திகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், அதுகுறித்து தற்போது உண்மையான நிலவரம் தெரியவந்துள்ளது.

English summary

Kamal is currently acting in the movie Indian 2. Earlier it was said that the film which was started with the Kamal-Mahesh Narayanan alliance has been shelved. However, director Mahesh Narayanan has said that the film has not been abandoned and Is Still In The Works.