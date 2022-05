தளபதி அய்யாவோட கால்ஷீட் கிடைச்சா.. விக்ரம் பிரஸ்மீட் விழாவில் கமல் செய்த சிறப்பான சம்பவம்!

சென்னை: லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன், விஜய்சேதுபதி, பகத் ஃபாசில் என மூன்று பவர்ஃபுல்லான நடிகர்கள் நடித்துள்ள விக்ரம் படத்தில் சிறப்பு இணைப்பாக சூர்யாவும் இணைந்துள்ளது தமிழ் சினிமா ரசிகர்களை திக்குமுக்காட செய்துள்ளது.

சூர்யா ரசிகர்கள் ஜூன் 3ம் தேதி வெளியாகப் போவது சூர்யாவின் படமாக நினைத்தே கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், நடிகர் விஜய்யுடன் எப்போ படம் பண்ணப் போறீங்க என கமலிடம் பிரஸ் மீட்டில் கேட்கப் பட்ட கேள்விக்கு அவர் சொல்லியிருக்கும் பெருந்தன்மை மிக்க பதில் விஜய் ரசிகர்களையும் வியக்க வைத்திருக்கிறது.

English summary

Kamal Haasan says, he is waiting for Thalapathy Vijay’s Call sheet after Vijay fans asking him to do a film with Vijay at Vikram press meet function.