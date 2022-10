அசீமுக்கு இப்படியொரு பனிஷ்மென்ட்டை எதிர்பார்க்கலையே.. வெளியே கிளம்புங்க அசல்.. பாவம் நிவாஷினி!

சென்னை: இந்த வாரமும் விளிம்பில் தொற்றிக் கொண்டு நிற்கும் மகேஸ்வரிக்கு தான் எப்படியோ தப்பித்து விடுவோம் என்கிற தன்னம்பிக்கை எங்கே இருந்து வந்தது என்றே தெரியவில்லை.

கடந்த வாரமே வெளியே போகிறேன் என அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணவரா இப்படி பேசுகிறார் என ரசிகர்கள் நினைத்து வருகின்றனர்.

அசீமை கடைசியில் டேஞ்சர் ஜோனில் உட்கார வைத்து சரியான சவுக்கடி கொடுத்துள்ளார் கமல் என பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் வீட்டில் ஸ்டார்ட்டான காதல் கதை.. மகேஸ்வரிக்கு பக்காவாக ரூட் விடுகிறாரா ராம்?

English summary

Kamal Haasn come with eviction card for Asal Kolaar and Azeem gets super punishment shows in today promo 3 and fans wait for that interesting moment in today episode.