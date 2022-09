“வேட்டையாடு விளையாடு 2க்கு எப்பவோ ரெடி, அவர் தான் வரவில்லை”: கலகலப்பான கமல், கெளதம் மேனன் நச் பதில்

சென்னை: கமல் நடிப்பில் 2006ல் வெளியான வேட்டையாடு விளையாடு படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்தது.

கெளதம் மேனன் இயக்கியிருந்த இந்தப் படத்தில் கமல் போலீஸ் ஆபிஸராக நடித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், வேட்டையாடு விளையாடு படத்தின் இரண்டாம் பாகம் குறித்து சூப்பர் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Kamal has said that he is ready to act in the film "Vettaiyaadu Vilaiyaadu 2". Director Gautham Menon is also said that he will come up with the script soon. So it is expected that the second part of the Vettaiyaadu Vilaiyaadu will come soon