விக்ரம் பட ப்ரொமோஷனுக்காக கமல் செய்ய போகும் காரியம்...தெரிஞ்சா மிரண்டு போய்டுவீங்க

சென்னை : விக்ரம் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி நெருங்குவதால், ப்ரோமோஷன் வேலைகளை துவக்க போகிறார் கமல். இதற்காக அவர் செய்ய போகும் காரியம் அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. நேற்று படத்தின் ஆடியோ மற்றும் டிரைலர் வெளியிடப்பட்டது. நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து வரும் கமல் படம் என்பதால் விக்ரம் படத்தை ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமாவே எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது.

மிரட்டலான போஸ்டர்... வித்தியாசமான லுக்கில் பிரசாந்த்… வெளியானது பர்ஸ்ட் லுக் !

English summary

According to latest sources, Kamal to participate Village cooking youtube channel for Vikram movie promotion. This video will be released soon. Earlier Vikram movie poster painted in trains for movie promotion.