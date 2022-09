’என்னப்பா ஒன்னுமே புரியல’..மணிரத்னத்தை சமாளிக்க கமலிடம் ஆலோசனை..ரஜினி சொன்ன தளபதி பட சுவாரஸ்ய தகவல்

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசியது பெரிய ஹைலைட் ஆக அமைந்தது. முழு அரங்கத்தையும் அவரே ஆக்கிரமித்துக்கொண்டார்.

தளபதி படத்தில் நடிக்கும் பொழுது இயக்குனர் மணிரத்தினத்தின் அங்கீகாரத்தை பெற தான் போராடியதை நகைச்சுவையாக பல இடங்களில் அவர் குறிப்பிட்டார்.

மணிரத்தினத்தை சமாளிக்க கமல்ஹாசனிடம் தான் எவ்வாறு ஆலோசனை கேட்டேன் என்பதை பற்றி அவர் சுவாரஸ்யமாக பேசினார்.

வந்தியத்தேவன் கேரக்டருக்கு ரஜினியை டிக் செய்த சிவாஜி, ஜெயலலிதா: அட இது வேறலெவல் ப்ளாஸ்பேக்

Rajinikanth jokingly mentioned in many places that he struggled to get director Mani Ratnam's approval while acting in Thalapathy. He interestingly spoke about how he sought advice from Kamal Haasan to tackle Mani Ratnam.