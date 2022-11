என்னைப் பார்க்க வந்த கமல் உன்னைப் பற்றியே பேசுகிறார்... உதயநிதியிடம் கூறிய முதல்வர் ஸ்டாலின்

சென்னை: ரெட் ஜெயிண்ட் நிறுவனம் விநியோகம் செய்வதால் கணக்கு வழக்குகள் சரியாக இருப்பதாக திரைத் துறையைச் சேர்ந்த பலரும் கூறுகின்றான்ர்.

இதனால் ஒவ்வொரு வாரமும் அவர் விநியோகத்தில் படம் வெளியாகிறது. சில சமயம் ஒரே வாரத்தில் இரண்டு படங்கள் வெளியிடுகிறார்.

இந்நிலையில் ரெட் ஜெயிண்ட் நிறுவனம் இப்போது தொடர்ந்து நடைபெறுவதற்கு முக்கிய காரணம் கமல் ஹாசன் என்று ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார் உதய்.

English summary

Many people in the film industry say that the accounts are correct as Red Giant distributes them. Thus every week the film is released in his distribution. Sometimes he releases two films in the same week. Udhayanidhi stalin has said in an interview that Kamal Haasan is the main reason why Red Giant is going on.