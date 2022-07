அச்சு அசலாய் இந்திரா காந்தியாகவே மாறிய கங்கனா...இதை யாருமே எதிர்பார்க்கலியே

மும்பை :பாலிவுட், கோலிவுட் ஆகியவற்றில் பிரபல நடிகையாக இருப்பவர் கங்கனா ரணாவத். சினிமாவில் மட்டுமல்ல சர்ச்சையிலும் இவர் பிரபலம் தான். திறமையான நடிகை என்றாலும் அடிக்கடி ஏதாவது செய்து சர்ச்சையில் சிக்கிக் கொள்ளக் கூடியவர். ஹிருத்திக் ரோஷன் உடனான பிரச்சனை கொஞ்சம் ஓய்ந்ததும் இவர் நடித்த படங்களும் சர்ச்சையாகின.

2019 ம் ஆண்டு மணிகர்னிகா படத்தின் முலம் டைரக்டர் அவதாரம் எடுத்தார் கங்கனா. இதில் ஜான்சிராணி லட்சுமி பாய் ரோலில் நடித்திருந்தார். இவர் நடித்த குதிரையேற்ற சீன் உள்ளிட்டவைகளால் கடுமையான கிண்டலுக்கு ஆளானார்.

பல விதமான சர்ச்சைக்குரிய பதிவுகளை தொடர்ந்து பதிவிட்டதால் ட்விட்டர் நிர்வாகமே இவரின் கணக்கை முடக்கும் அளவிற்கு சென்றது. ட்விட்டர் கணக்கு முடக்கப்பட்டதால் இன்ஸ்டாகிராமில் கணக்கை துவங்கிய கங்கனா, தொடர்ந்து அத்துமீறிய கவர்ச்சி போட்டோக்களை வெளியிட்டு வந்தார்.இப்படி கங்கனா என்றாலே சர்ச்சை என்னும் அளவிற்கு மாறி விட்டார்.

