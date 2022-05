இந்திரா காந்தியாக நடிக்கப் போறாராம் கங்கனா ரனாவத்.. உடைச்சதே போதும் என கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்!

மும்பை: ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கை வரலாற்று படமாக வெளியான தலைவி மற்றும் சமீபத்தில் வெளியான தாக்கட் என அடுத்தடுத்து இரண்டு டிசாஸ்டர்களை கொடுத்த நடிகை கங்கனா ரனாவத் தற்போது இந்திரா காந்தியாக நடிக்கப் போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பாலிவுட்டின் ஒட்டுமொத்த வெறுப்பையும் சம்பாதித்த நடிகை கங்கனா ரனாவத் நடிப்பில் வெளியாகும் புதிய படங்கள் பாக்ஸ் ஆபிஸ் டிசாஸ்டர்களாக மாறி வருகின்றன.

இந்நிலையில், தாக்கட் படத்திற்கு கதை எழுதியவரை வைத்தே 'எமர்ஜென்சி' என்கிற டைட்டிலில் அடுத்த காவியத்தை உருவாக்கி வருகிறாராம் கங்கனா ரனாவத்.

கரடியே காரித்துப்பிய நிலையில் கங்கனா ரனாவத் படம்.. இந்தியா முழுவதும் 20 டிக்கெட் தான் வித்துச்சாம்!

Kangna Ranaut ready to do Indira Gandhi role for ‘Emergency’ movie gets trolled by bollywood fans. Thalaivi and Dhaakad movie got flopped recently and sliced down her market heavily.