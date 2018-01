 »   »  பிரபல நடிகர் 'கன்னடத்து பாக்யராஜ்' மறைவு!

கோலிவுட் தகவல்களை சுடச்சுட படிக்க

English summary

Famous Kannada director and actor Kasimath passed away. He has acted 'Andha 7 naatkal' and 'Chinna veedu' of Bhagyaraj in Kannada. Thus, he was also known as 'Kannada's Bhagyaraj'.