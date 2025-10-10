Kantara Chapter 1 1st Week Collection: முதல் வாரத்திலேயே இத்தனை கோடிகளா? அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வந்தாச்சு!
சென்னை: கடந்த வாரம் வெளியான படங்களில் இந்திய சினிமாவில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படம் என்றால் அது காந்தாரா சாப்டர் 1. இந்த படம் ஏற்கனவே வெளியான காந்தாரா படத்தின் ப்ரீகுவல் கதை. படத்தில் ரிஷப் ஷெட்டி, ருக்மினி வசந்த், ஜெய்ராம் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளார்கள். படம் கடந்த வாரம் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி வெளியானது. தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி என இப்படம் டப் செய்யப்பட்டு ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இப்படம் நேரடி கன்னடப் படம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில் படம் வெளியாகி ஒரு வாரம் ஆகும் நிலையில் முதல் வார வசூல் குறித்து படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.
அதாவது படம் முதல் வாரத்தில் ரூபாய் 509.25 கோடிகளை உலக அளவில் வசூலித்துள்ளது என்று, படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. படம் முதல் வாரத்திலேயே ரூபாய் 500 கோடிகளுக்கு மேல் வசூலித்துவிட்டதால், தீபாவளி வரைக்கும் படத்திற்கு பெரிய அளவில் போட்டி இல்லை. எனவே படம் தீபாவளிக்குள் குறைந்தது ரூபாய் 800 கோடிகள் முதல் ரூபாய் 900 கோடிகளுக்குள் வசூலிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் என்று பேசப்படுகிறது.
