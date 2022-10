வந்தியத்தேவனுக்கு அடித்த சூப்பர் ஜாக்பாட்… ராஜமெளலியின் மெகா கூட்டணியில் இணையும் கார்த்தி?

ஐதராபாத்: ராஜமெளலி இயக்கிய 'ஆர்.ஆர்.ஆர்' திரைப்படம் கடந்த மார்ச் மாதம் 24ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இதனைத் தொடர்ந்து ராஜமெளலி இயக்கும் புதிய படத்தில் தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் மகேஷ் பாபு ஹீரோவாக நடிக்கிறார்.

அட்வெண்டர்ஸ் ஜானரில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகவுள்ள இந்தப் படம் குறித்து புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Rajamouli will next direct a film starring Telugu Superstar Mahesh Babu. This is Mahesh Babu's 29th film and it is going to be a big-budget action genre. It is reported that Karthi will also play an important role in this film.