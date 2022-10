ரஜினி, கமலுக்கு நன்றி சொன்ன வந்தியத்தேவன் கார்த்தி.. அந்த பிரச்சனை கிளப்பிய நெட்டிசன்கள்!

சென்னை: ஜெயம் ரவியை தொடர்ந்து சியான் விக்ராம் மற்றும் கார்த்தி என பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த் போனில் அழைத்து வாழ்த்தியதற்கும், கமல் நேரடியாக படத்தை பார்த்து பாராட்டியதற்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்.

இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் வெளியான பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் எதிர்பார்த்ததை விட மிகப்பெரிய வசூல் வேட்டையை நடத்தி வருகிறது.

கமல் மற்றும் ரஜினிக்கு ஒரே ட்வீட்டில் நடிகர் கார்த்தி தற்போது நன்றி தெரிவித்துள்ளார். அதை வைத்து சில நெட்டிசன்கள் பிரச்சனை ஒன்றையும் கிளப்பி உள்ளனர்.

பொன்னியின் செல்வனை பாராட்டிய ரஜினிகாந்த்.. நெகிழ்ந்து போன ஜெயம் ரவி.. என்ன சொன்னாரு தெரியுமா?

English summary

Karthi says thanks to Rajinikanth and Kamal Haasan for Ponniyin Selvan wishes via his Twitter post. Some netizens asked him to change the Kamal, Rajini name order in comment sections.