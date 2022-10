ஆடம்பரமான விருந்து.. ரகரக உணவு.. ஆனால் ஏனோ ருசிக்கவில்லை.. பொன்னியின் செல்வனை விமர்சித்த கஸ்தூரி!

சென்னை: நடிகை கஸ்தூரி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் மறைமுகமாக பொன்னியின் செல்வன் படத்தை சாடியுள்ளார்.

இயக்குநர் மணிரத்னத்தின் பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வெளியாகி மிகப்பெரிய வசூல் வேட்டையை உலகம் முழுவதும் நடத்தி உள்ளது.

தமிழர்களின் பெருமை என ஒருபக்கம் கொண்டாடி வந்தாலும், ப்ளூ சட்டை மாறன், கஸ்தூரி போன்ற பிரபலங்கள் பொன்னியின் செல்வனுக்கு நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் கொடுத்துள்ளனர்.

ஐஸ்வர்யா ராய் மேல பொறாமையா இருக்கு.. பொன்னியின் செல்வன் படம் குறித்து நெகிழ்ந்த நடிகை மீனா!

English summary

Kasturi Shankar gives negative review to Mani Ratnam's Ponniyin Selvan indirectly via his twitter handle. She told grandeur is their but not in a good taste and AR Rahman not using Tamil well in songs also.