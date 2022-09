முதல்வர் ஸ்டாலினின் வாழ்த்து..’இதயம் ஒரு முறை நின்று துடித்தது’..நெகிழ்ந்த திருநங்கை நேகா

சென்னை: முதல் திருநங்கையாய் கேரள அரசின் திரைப்பட விருதை பெற்றதற்காக முதல்வர் ஸ்டாலின் வாழ்த்தியது குறித்து திருநங்கை நேகா நெகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

மலையாளப்படமான அந்தரம் படத்தில் நடித்ததற்காக திருநங்கை பிரிவில் சிறந்த நடிகை என விருது பெற்றுள்ளார் திருநங்கை நேகா.

18 வயதில் குடும்பத்தாரால் புறக்கணிக்கப்பட்டு வீட்டைவிட்டு வெளியேறிய நேகா கடின உழைப்பால் முதலமைச்சர் பாராட்டும் அளவு உயர்ந்துள்ளார்.

திருநங்கை நமிதா வாழ்க்கையில இவ்ளோ கஷ்டங்களை சந்திச்சிருக்காரா.. பல ரகசியங்களை கூறும் சுதா மம்மி!

English summary

Transgender Nega is happy that Chief Minister Stalin congratulated her for being the first transgender to win the Kerala Government Film Award. Transgender Neka won the Best Actress in the Transgender category for her performance in the Malayalam film Andaram. Nega, who ran away from home at 18 and was neglected by her family, has risen to the level of appreciation of the chief minister due to her hard work.