வெறும் 7 நாளில் 715 கோடி வசூல்... வேற லெவலில் மிரட்டும் கேஜிஎஃப் 2 !!

சென்னை : கேஜிஎஃப் 2 படத்தின் வெறித்தனமான வசூல் வேட்டையை பார்த்து இந்திய திரையலகமே மிரண்டு போய் உள்ளது. இதுவரை நிகழ்த்தப்பட்ட அத்தனை வசூல் சாதனைகளையும் வெறும் ஒரு வாரத்தில் அடித்து நொறுக்கி, துவம்சம் பண்ணி உள்ளது கேஜிஎஃப் 2.

கன்னட படமான கேஜிஎஃப் 2, பான் இந்தியா படமாக தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம், கன்னடம் ஆகிய 5 மொழிகளில் ஏப்ரல் 14 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக வசூல் செய்யப்பட்டது. 2018 ம் ஆண்டு ரிலீசான கேஜிஎஃப் சாப்டர் 1 ன் இரண்டாம் பாகமாக இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளதால் ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களில் ஒன்றாக இந்த படம் இருந்தது.

English summary

KGF Chapter 2 grosses 715 crores in its first seven days.KGF 2 has risen to seventh place on the list of the highest-grossing Indian films of all time, and has surpassed the 200 crore mark in Hindi in just seven days.KGF 2 is doing better than RRR after 7 days of worldwide collections.