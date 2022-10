ஒரு கப் டீயும்.. அளவில்லா சிரிப்பும்.. அண்ணாத்தைய சந்தித்த அண்ணாமலை ஹீரோயின்.. அடுத்த படத்திலும்?

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்தை தொடர்ந்து பல பிரபலங்கள் சந்தித்து வருகின்றனர். சமீபத்தில் காந்தாரா படத்தின் ஹீரோவும் இயக்குநருமான ரிஷப் ஷெட்டி சந்தித்து சென்றார்.

முன்னதாக இயக்குநர் ஷங்கரும் அவரது மகள் அதிதி ஷங்கரும் சந்தித்தனர். அதன் பின்னர் சரத்குமார் மற்றும் வரலட்சுமி சரத்குமார் சந்தித்து சென்றனர்.

இந்நிலையில், தற்போது நடிகை குஷ்புவும் ரஜினிகாந்தை சந்தித்து அவருடன் எடுத்த சூப்பரான புகைப்படங்களை தனது சோஷியல் மீடியா பக்கங்களில் ஷேர் செய்துள்ளார்.

Khushbu meets Rajinikanth and shares super cool photos, fans flooded with many questions in her comment sections. But She clearly tweeted, When a casual meeting with the one n only #SuperStar over cup of tea and laughter, it brings so much joy and happiness. Thank you Sir for your valuable time. As always such a pleasure to be in your esteemed company. And must say you are looking amazing. Much love"