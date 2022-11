தெலுங்கு படங்கள் பார்த்ததால் என்னை திருமணம் செய்ய பயந்த கிருத்திகா... உதயநிதி கலகல பேச்சு

சென்னை: கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் காலத்தில் இருந்தே அவரது குடும்பத்திலிருந்து பலரும் சினிமா துறையில் பணிபுரிந்துள்ளார்கள்.

அவ்வளவு ஏன், இப்போது முதல்வராக இருக்கும் ஸ்டாலின் அவர்கள் கூட ஒரு படத்தில் நடித்துள்ளார் என்பது பலரும் அறிந்ததே.

இந்த வார இறுதியில் உதயநிதி நடித்திருக்கும் கலகத் தலைவன் வெளியாகவுள்ளது. மாமன்னன் மற்றும் கமல் ஹாசனின் படங்களுக்கு பிறகு நடிப்பதை நிறுத்தப் போகிறேன் என உதயநிதி அறிவித்துள்ளார்.

English summary

Since the time of Kalaingar Karunanidhi, many members of his family have worked in the film industry. Many people know that even Stalin, who is now the Cheif Minister of Tamil Nadu, has acted in a film. Udhayanidhi starrer Kalaga Thalaivan will release this weekend. Meantime he has announced that he will stop acting after Mamannan and Kamal Haasan's films.