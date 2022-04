‘அந்த காலத்து’ காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படங்கள்...ஜாலியான அலசல்

சென்னை: விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, நயன், சமந்தா நடித்த காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படம் ஏப்.28 வெளியானது இது முக்கோண காதல் படம் ஆகும். இதேப்போன்ற கதைக்களம் கொண்ட படங்கள் எம்ஜிஆர், சிவாஜி காலத்தில் அவர்களே நடித்துள்ளனர். அது குறித்து பார்ப்போம்.

அதள பாதாளத்தில் அஜய் தேவ்கன் பட வசூல்.. ’இந்தி’ புரமோஷன் எடுபடவில்லையா? நின்னு பேசும் கேஜிஎஃப் 2!

English summary

KRK is not the only triangular love, there are Many films have already come