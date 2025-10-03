Kumki 2: மக்களே கும்கி 2க்கு ரெடியா..? அடுத்த சொய் சொய் வரப்போகுது.. படக்குழுவே சொல்லிட்டாங்க!
சென்னை: கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற படம் கும்கி. இந்த படத்தில் நடிகர் பிரபுவின் மகன் விக்ரம் பிரபு அறிமுகமானார். மேலும் கதாநாயகியாக லட்சுமி மேனன் கதாநாயகியாக அறிமுகம் ஆனார். இந்தப் படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. படத்தின் கிளைமாக்ஸ் பலருக்கும் கண்ணீரை வரவழைத்தது. பிரபு சாலமன் இயக்கத்தில் உருவான இந்த படத்தின் இரண்டாவது பாகம் உருவாகி வருகிறது. இந்த படம் குறித்து படக்குழு வெளியிட்டுள்ள சில தகவல்கள் ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.
படக்குழு வெளியிட்ட தகவலில், " டாக்டர் ஜெயந்திலால் காடா (பென் ஸ்டுடியோஸ்) வழங்கும் - கும்கி 2: மனிதன் மற்றும் யானைக்கு இடையேயான நம்பிக்கையும் நட்பும் சொல்லும் ஒரு கதை, கும்கி படம் வெளிவந்து 13 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. மனிதன்-யானை பாசத்தை ஆழமாகச் சொல்லிய உணர்ச்சிப் பூர்வமான அந்தக் கதை, ரசிகர்களின் மனதை வென்றது, மாபெரும் வெற்றியும் பெற்றது. இன்றும் அது அன்புடன் நினைவு கூறப்படுகிறது. அந்த மரபைத் தொடர்ந்து, இயக்குநர் பிரபு சாலமன் மீண்டும் கும்கி 2 மூலம், அதே உணர்ச்சிபூர்வமான தீவிரத்தையும், வலிமையான கதையையும், மறக்க முடியாத தருணங்களையும் இப்படம் கொடுக்கும் என்று வாக்குறுதி தருகிறார்.
கும்கி 2: மீண்டும் பிரபு சாலமன் இயக்கத்தில் உருவாகும் கும்கி 2 , ஒரு இளைஞன் மற்றும் ஓர் அற்புதமான யானை இடையேயான தூய்மையான, நிபந்தனையற்ற நட்பைப் பற்றி பேசுகிறது. இந்தப் படத்தின் மூலம் அறிமுகமாகும் மதி , தனது அர்ப்பணிப்பு, பொறுமை, கடின உழைப்பால் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளார். கதாபாத்திரத்துக்கு தேவையான கடினமான காட்சிகளை எளிதாகச் செய்துள்ளார். காட்டுப் பாதைகளில் நடப்பதோ, யானைகளுடன் நேரடியாகக் காட்சிகளில் பணிபுரிவதோ எதுவாயினும், தொடர்ந்து பயிற்சி செய்து யானையுடன் உள்ள தொடர்பை உயிர்ப்பித்துள்ளார். மதி யின் நடிப்பைப் பார்த்து, அவரது ஆர்வமும் முயற்சியும் தெளிவாகத் தெரிகின்றன என இயக்குநர் பிரபு சாலமன் பெருமையாக கூறுகிறார்.
இசைதான் எல்லாமே: இந்த படம், மனிதன்-இயற்கை-யானை இடையேயான பிணைப்பை அழகாகச் சித்தரிக்கும். பைசன் ஆடியோ வெற்றியைத் தொடர்ந்து நிவாஸ் கே. பிரசன்னாவின் இசை, படத்தின் உணர்ச்சிகளை இன்னும் ஆழமாக்கும். யானைகள் இடம்பெறும் காட்சிகள், மூச்சு வாங்கும் அளவிற்கு அடர்த்தியான காடுகளில் படமாக்கப்பட்டுள்ளன. அது ரசிகர்களுக்கு மறக்க முடியாத அனுபவத்தை தரும்.
படக்குழு: மைனா, கும்கி 1, மான் கராத்தே, தர்மதுரை, பைரவா , தலைவன் தலைவி உள்ளிட்ட பல படங்களுக்கு ஒளிப்பதிவு செய்தவரும், தமிழ், ஹிந்தி, தெலுங்கு, மலையாளம் போன்ற மொழிகளிலும் பணியாற்றிவரும் எம் சுகுமார் இப்படத்திற்கும் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். டாக்டர் ஜெயந்திலால் காடா (பென் ஸ்டுடியோஸ்) வழங்க, தவல் காடா தயாரிப்பில் உருவாகும் கும்கி 2, முதல் பாகம் ரசிகர்களையும் புதிய தலைமுறையையும் கவரும் நோக்கில் வருகிறது. படத்தில் மதி, ஸ்ரீதா ராவ், ஆண்ட்ரூஸ், அர்ஜுன் தாஸ், ஆகாஷ், ஹரீஷ் பெரடி, ஸ்ரீநாத் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்" என்று பகிர்ந்துள்ளார்கள். இது ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.
