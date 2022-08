“என்னையும் ஆரம்பத்தில் படுக்கைக்கு அழைத்தார்கள்”: பிரபல தெலுங்கு நடிகையின் சினிமா வாய்ப்பு ரகசியம்!

ஐதராபாத்: தெலுங்கு சீனிமாவில் முன்னணி ஹீரோக்களுடன் நடித்து புகழ் பெற்றவது தேஜஸ்வி.

தமிழிலும் ஒருசில படங்களில் நடித்து தேஜஸ்வி, சினிமாவில் வாய்ப்பு கிடைத்தது குறித்து மனம் திறந்துள்ளார்.

அப்போது, சினிமாவில் நடிக்க வாய்ப்பு தேடிய போது கிடைத்த பாலியல் தொல்லைகள் குறித்தும் பேசியுள்ளார்.

English summary

I also faced sexual harassment in an interview given by actress Tejaswi Madivada. She said that she received sexual calls when he started acting ( நடிகை தேஜஸ்வி மடிவாடா பாலியல் தொல்லையை எதிர்கொண்டதாக கூறியுள்ளார். நடிக்க வந்த புதிதில் எனக்கு பாலியல் ரீதியாக அழைப்புகள் வந்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் )