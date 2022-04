டோலிவுட்டிற்கு ராஜமெளலி...சாண்டல்வுட்டிற்கு பிரசாந்த் நீல்...அப்போ கோலிவுட்டிற்கு ?

சென்னை : உலக சினிமா ரசிகர்கள் கொண்டாடும் வகையில் அடுத்தடுத்து பிரம்மாண்ட படங்களை இயக்கி, பிளாக் பஸ்டர் படங்களை கொடுத்து வருகிறார்கள் ராஜமெளலியும், பிரசாந்த் நீலும். தங்களை பிளாக் பஸ்டர் டைரக்டர்களாக சர்வதேச அளவில் நிலை நிறுத்திக் கொண்டுள்ளனர்.

இந்திய அளவில் முதல் படம் துவங்கி தற்போது வரை தொடர்ந்து வரிசையாக பிளாக் பஸ்டர் படங்களை கொடுத்து வரும் டைரக்டர்களாக உள்ளனர் ராஜமெளலியும், பிரசாந்த் நீலும். இத்தனைக்கும் டாப் ஹீரோக்கள் யாரும் இல்லாமல் சாதாரண ஹீரோக்களை வைத்து பிளாக் பஸ்டர் படங்களை இயக்கி, அந்த நடிகர்களை டாப் ஹீரோக்கள் ஆக்கி உள்ளனர்.

Recent back to back block buster movies director Rajamouli as brand for tollywood. On the other hand Prasanth Neel as brand for Sandalwood. But in Kollywood, not a single director as block buster movie director. Fans asked questions that why no one director brought up from kollywood.