இந்த வாரம் தியேட்டரில் இத்தனை படங்கள் ரிலீஸா? இதில் பாக்ஸ் ஆபிஸ் ஹிட் யாருக்கு கிடைக்கும்!

சென்னை: தீபாவளி ஸ்பெஷலாக வெளியான சர்தார், பிரின்ஸ் திரைப்படங்கள் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றிருந்தன.

தீபாவளி விடுமுறைகளுக்குப் பிறகு இந்த வரமும் சில தமிழ்ப் படங்கள் வெளியாகின்றன.

அதில் எந்தப் படங்களுக்கு ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு காணப்படுகிறது, எது பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஹிட் அடிக்கும் என பார்க்கலாம்.

தீபாவளி ரேஸில் பிரின்ஸை பந்தாடிய சர்தார்.. பி.எஸ். மித்ரனுக்கு கார் பரிசளித்த கார்த்தி!

English summary

After Diwali, more films are releasing in theaters this week. Coffee with Kadhal, Nitham Oru Vaanam, Love Today, and Banaras are released. In this, we can see which film the fans are expecting.