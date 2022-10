தீபாவளிக்கு கார்த்தியின் சர்தார், சிவகார்த்தியின் பிரின்ஸுடன் மோத காத்திருக்கும் படங்களின் லிஸ்ட்

சென்னை: வரும் 24ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாப்படவுள்ளதால் சினிமா ரசிகர்களுக்கான புதிய படங்கள் வரிசைக் கட்டி நிற்கின்றன.

தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி, கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் தீபாவளியை முன்னிட்டு முன்னணி நடிகர்களின் படங்கள் வெளியாகின்றன.

தமிழில் கார்த்தி, சிவகார்த்தியன் ரசிகர்களுக்கு சர்தார், பிரின்ஸ் திரைப்படங்கள் வெளியாகவுள்ளன.

சர்தார் பட கதை பற்றி டிவிட்டரில் கிறிஸ்டோபர் உருட்டிய உருட்டு… பதிலடி கொடுத்த எடிட்டர் ரூபன்…

English summary

Karthi's Sardar and Sivakarthikeyan's Prince are releasing on the 21st ahead of Diwali. Akshay Kumar's Ram Sethu and Puneeth Rajkumar's Gandhada Gudi have also joined this list. Let's see what other films are coming out.