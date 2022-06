அடுத்து அஜித், ரஜினி தான்.. விக்ரம் வெற்றி.. சந்தோஷத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் அம்மா, அப்பா!

சென்னை: ஒரு படத்தை ஹிட் கொடுத்தால் இயக்குநர் கொண்டாடப்படுவதும், தோல்வியாக முடிந்தால் ட்ரோல் செய்து நொறுக்கப்படுவதும் சமீப காலத்தில் தமிழ் சினிமாவில் அதிகளவில் காண முடிகிறது.

தமிழ் சினிமாவிலே தற்போது அதிக சந்தோஷத்தில் இருப்பது இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் தான்.

அவரை விட அதிக சந்தோஷமாக இருப்பது யார் என்றால் அவரை ஈன்ற பெற்றோர்கள் என்பதில் எந்தவொரு சந்தேகமும் இல்லை. இந்நிலையில், சமீபத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் அம்மா, அப்பா அளித்த பேட்டி ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

English summary

Lokesh Kanagaraj parents expected his son will do Rajinikant and Ajith Kumar movies in near future. They are very happy about Vikram blockbuster hit.