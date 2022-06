தளபதி 67 ல் விஜய்யின் ரோல் இதுதான்...லோகேஷ் கனகராஜே வெளியிட்ட மாஸ் அப்டேட்

சென்னை : விக்ரம் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு கோலிவுட், சோஷியல் மீடியா என எங்கு திரும்பினாலும் லோகேஷ் கனகராஜ் பற்றிய பேச்சாக தான் உள்ளது.

விஜய்யின் மாஸ்டர், கமலின் விக்ரம் படங்களை இயக்கி பிளாக்பஸ்டர் வெற்றிகளை கொடுத்த லோகேஷ் மீண்டும் விஜய்யுடன் இணைந்து தளபதி 67 படத்தை இயக்க போகிறார் என்ற தகவல் ரசிகர்களை செம குஷியாக்கி உள்ளது.

கைதி, மாஸ்டர், விக்ரம் என வரிசையாக அனைத்து படங்களுமே சிறை, போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பல், போலீஸ் இதை சுற்றியே அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் தளபதி 67 படத்தின் கதை என்னவாக இருக்கும் என தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

English summary

In his recent interview, Lokesh Kanagaraj revealed that Thalapathy 67 was a gangster based movie. Reportedly Thalapathy 67 story was originally Lokesh make for Rajinikanth. Now this story was used to Vijay. Fans eagerly waiting for more updates.