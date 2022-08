“கைதி 2 ஸ்க்ரிப்ட் இன்னும் முடியல, இரும்புக் கை மாயாவி ரெடியா இருக்கு”: லோகேஷ் சொன்ன புது அப்டேட்

சென்னை: மாநகரம் தொடங்கி விக்ரம் வரை நான்கே படங்களில் இந்தியத் திரையுலகை திரும்பிப் பார்க்க வைத்துவிட்டார் லோகேஷ் கனகராஜ்.

அவரது இயக்கத்தில் சமீபத்தில் வெளியான 'விக்ரம்' திரைப்படம் வெற்றிகரமான 75வது நாளை கொண்டாடிவருகிறது.

லோகேஷ் கனகராஜ் அடுத்தாக விஜய்யின் 'தளபதி 67' படத்தை விரைவில் இயக்க உள்ளார்.

