ஐ லவ் யூ சொன்ன லாஸ்லியா...யாருக்குன்னு தெரிஞ்சா ஆடிப் போய்டுவீங்க

சென்னை : இலங்கை தமிழ் செய்திவாசிப்பாளராக இருந்து, விஜய் டிவி ஒளிபரப்பான பிக்பாஸ் சீசன் 4 மூலம் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமானவர் லாஸ்லியா மரியநேசன். பிக்பாஸ் முடிவதற்கு முன்பே இவருக்கு ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் கூட்டம் உருவாகி விட்டது.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கவினுடன் ஏற்பட்ட காதல், அதற்கு பிறகான கிசுகிசுக்கள் என லாஸ்லியா பற்றிய ஒவ்வொறு தகவலும் இணையத்தில் தீயாய் பரவி வந்தது.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு விளம்பரங்களில் நடித்த லாஸ்லியாவிற்கு ஃபிரண்ட்ஷிட் படத்தின் மூலம் சினிமாவில் ஹீரோயின் ஆகும் சான்ஸ் கிடைத்தது. தொடர்ந்து கூகுள் குட்டப்பன் போன்ற பல படங்களில் நடிக்கும் வாய்ப்பு லாஸ்லியாவிற்கு கிடைத்தது.

Losliya Mariyanesan praised Cook with Comali celebrity Sivaangi in twitter page. She wrote that she was getting addicted to your cutest reactions. Love you so so much. Losliya also praised Sivaangi's snake babu get up.