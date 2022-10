பிக் பாஸ் வீட்டில் ஸ்டார்ட்டான காதல் கதை.. மகேஸ்வரிக்கு பக்காவாக ரூட் விடுகிறாரா ராம்?

சென்னை: பார்ப்பதற்கு பாலாஜி முருகதாஸ் மாதிரி ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கிறாரே ராம் ராமசாமி என ரசிகர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்க, பாலாவை போல ரொமான்டிக் டிராக்கையும் ஆரம்பித்து விட்டார் ராம் ராமசாமி.

சன் மியூசிக்கின் முன்னாள் விஜேவான மகேஸ்வரி ஏகப்பட்ட சேனல்களில் பணியாற்றி உள்ளார்.

திருமணமாகி ஒரு மகனும் உள்ள நிலையில், கணவர் தொல்லை தாங்க முடியவில்லை என விவாகரத்து செய்துள்ளார்.

English summary

Fans trolled a Love story starts at Bigg Boss Tamil 6 with Ram Ramasamy and Vj Maheswari due to Ram secretly talking so sweet to Vj Maheshwari only and they share the video clip and commenting next season BB Jodigal pair is there in Twitter.