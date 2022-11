லால் சலாம் படத்தில் ரஜினியுடன் நடிக்க ஆசையா? லைகா தரும் அல்டிமேட் ஆஃபர்: எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

சென்னை: ஜெயிலர் படத்தில் நடித்து வரும் ரஜினிகாந்த், அதனைத் தொடர்ந்து லால் சலாம் படத்தில் நடிக்க உள்ளார்.

ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் இந்தப் படத்தில் விஷ்ணு விஷால், விக்ராந்த் முதன்மை பாத்திரத்தில் நடிக்க, ரஜினி கேமியோ ரோலில் நடிக்க உள்ளார்.

லால் சலாம் படத்தின் ஷூட்டிங் விரைவில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், ரஜினியுடன் நடிக்க லைகா நிறுவனம் சூப்பரான ஆஃபர் கொடுத்துள்ளது.

English summary

After Jailer, Rajinikanth is going to act in Lal Salaam. Produced by Lyca, the film will direct by Aishwarya Rajinikanth. In this case, Lyca has announced that the audition of actors and actresses to act in the film Lal Salaam will be held in Tiruvannamalai.