வாசலில் உன் காலணி..நீ எங்கே போனாய் மகளே..மகள் தூரிகையை நினைத்து உருகும் கவிஞர் கபிலன்

கவிஞர் கபிலனின் மகள் தூரிகை திடீரென தற்கொலை செய்துக்கொண்டார். அவரது மரணம் பலரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.

மகள் தூரிகையின் திடீர் மரணத்தை தந்தை கபிலனால் தாங்கிக்கொள்ள முடியவில்லை. மகளை நினைத்து கவிதை ஒன்றை எழுதியுள்ளார்.

வாசலில் உன் காலணி இருக்கிறது. நீ மட்டும் எங்கே போனாய் மகளே என்று கேட்டு உருகியிருக்கிறார்.

English summary

Poet Kabilan's daughter Thoorigai suddenly committed suicide. His death shocked many. Father Kabilan could not bear the sudden death of his daughter Thoorigai. He has written a poem for his daughter. Your shoes are at the door. He asked where did you go daughter.