பாடல்களை பெற்று கொண்டு மிரட்டுகிறார்: ரூ.10 கோடி கேட்டு பிரபல நடிகருக்கு பெண் பாடலாசிரியர் நோட்டீஸ்!

சென்னை: பாடல்களை பெற்றுக்கொண்டு பிரபல நடிகர் கொலை மிரட்டல் விடுப்பதாக குற்றம்சாட்டியுள்ள பிரபல பெண் பாடலாசிரியர் 10 கோடி ரூபாய் கேட்டு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார்.

பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ரந்தீப் ஹூடா. இவர் பிரபல இயக்குநரான மீரா நாயரின் மான்சூன் வெட்டிங் படத்தின் மூலம் இந்தி திரையுலகுக்கு அறிமுகமானார்.

தொடர்ந்து, டி, தர்னா ஸரூரி ஹைய், ரிஸ்க், ரூ பா ரூ, கர்மா ஆர் ஹோலி, லவ் கிச்டி, ஜனத் 2, ஜிஸ்ம் 2, ஹீரோயின், மர்டர், பாம்பே டாக்கிஸ், ஹைவே, கிக் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

நடிகை மீரா மிதுன் மற்றும் அவரது ஆண் நண்பர் ஆகியோரின் ஜாமின் வழக்கு ஒத்திவைப்பு!

English summary

Lyricist Priyanka Sharama notice to Randeep hooda. She accuses Actor Randeep hooda gets 40 scripts and 1200 songs while asking it back he threatening. She also demands Rs 10 crore.