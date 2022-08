வணக்கம் வாழ வைக்கும் சென்னை.. மகேஷ் பாபு முதல் அல்லு அர்ஜுன் வரை.. இத்தனை பேர் சென்னைக்காரர்களா?

சென்னை: சொர்க்கமே என்றாலும் அது சொந்த ஊரை போல வருமா என டோலிவுட்டில் டாப் நடிகர்களாக வலம் வரும் முக்கால்வாசி பேர் சென்னையில் தான் படித்து வளர்ந்தார்கள் என்றால் நம்ப முடிகிறதா?

ஆம், அதுதான் நம்ம சிங்கார சென்னையின் ஸ்பெஷலே.. இப்போ கோலிவுட்டின் முன்னணி நடிகர்களான ரஜினி, விஜய், அஜித்தே ஹைதராபாத்துக்கு ஷூட்டிங் பறக்கின்றனர்.

ஆனால், அப்போதெல்லாம் சென்னையில் தான் பாலிவுட், டோலிவுட், மல்லுவுட் மற்றும் சாண்டில்வுட் படங்கள் எடுக்கப்பட்டன.

அர்த்தம் புரியல...ஆனாலும் சூப்பர்...சென்னை தமிழில் லோக்கலாக ஆட்டம் போட வைத்த தமிழ் சினிமா பாடல்கள்

English summary

Madras Day 2022: Tollywood Star actors like Mahesh Babu, Allu Arjun, Ramcharan, Naga Chaitanya, Samantha and Prabhas all are born in Chennai only. They also studied and grew up in Chennai.