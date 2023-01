பிரபல தியேட்டரில் துணிவு ஷோ கேன்சலா... வாரிசு மட்டும் எப்படி?: ப்ளு சட்டை மாறன் கேள்வி

சென்னை: விஜய்யின் வாரிசு, அஜித் நடித்துள்ள துணிவு திரைப்படங்கள் பொங்கலுக்கு ரிலீஸாகின்றன.

எட்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விஜய் - அஜித் திரைப்படங்கள் பொங்கலுக்கு ரிலீஸாகவுள்ளதால் ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

இதனிடையே ஏற்கனவே துணிவு ட்ரெய்லர் வெளியாகிவிட்ட நிலையில், தற்போது வாரிசு ட்ரெய்லரும் ரிலீஸாகவுள்ளது.

இந்த பரபரப்புக்கு நடுவில் அஜித்தின் துணிவு பிரபல திரையரங்கில் திரையிடப்படாது என்ற அறிவிப்பு ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

துணிவு கிளைமேக்ஸ் இதுதானா.. அப்படி மட்டும் இருந்தா செத்துருவேன் ஜமுனான்னு பங்கம் பண்றாங்களே!

English summary

Vijay's Varisu, Ajith starred Thunivu movies release for Pongal. In this case, Ajith's movie Thunivu has been canceled at Madurai Cholavanthan MVM Theatre. The theater management said that only Vijay's Varisu movie will be released there.