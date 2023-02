AK 62: ரிட்டர்ன் ஆன விக்னேஷ் சிவன்... லண்டன் பறந்த மகிழ் திருமேனி... விரைவில் அப்டேட்

சென்னை: அஜித்தின் ஏகே 62 படத்தில் இருந்து விக்னேஷ் சிவன் விலகியது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகியுள்ளது.

லைகா தயாரிப்பில் ஏகே 62 படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கிவிருந்த நிலையில் விக்னேஷ் சிவன் விலகியது ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியாக அமைந்தது.

விக்னேஷ் சிவன் சொன்ன கதையில் அஜித்துக்கும் லைகா புரோடக்‌ஷனுக்கும் திருப்தி இல்லை என்பதால் தான் இந்த மாற்றம் என சொல்லப்படுகிறது.

இதனையடுத்து ஏகே 62 படத்தை மகிழ் திருமேனி இயக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

ஏகே 62 இயக்குநர் லிஸ்டில் வெங்கட் பிரபு..? பைனல் பண்ண முடியாமல் திணறும் அஜித்..?

Ajith's Thunivu is released for Pongal. Following this, Ajith will act in a film with Vignesh Sivan's direction. But according to the current information, it is said that Vignesh Shivan has been refused from the film AK 62 by Lyca. So it is reported that Magizh Thirumeni is expected to direct Ajith's AK 62. Magizh Thirumeni went to London to consult with Lyca for the film AK 62.