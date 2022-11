தெலுங்கு நடிகர் கிருஷ்ணா மறைவு… மகேஷ் பாபுவுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், டோலிவுட் பிரபலங்கள் ஆறுதல்

ஹைதராபாத்: தெலுங்கு திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டார் என ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்ட பழம்பெரும் நடிகர் கிருஷ்ணா மரடைப்பால் காலமானார்.

உயிரிழந்த நடிகர் கிருஷ்ணா, டோலிவுட் இளம் சூப்பர் ஸ்டாரான மகேஷ் பாபுவின் தந்தை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில், மாரடைப்பால் உயிரிழந்த கிருஷ்ணாவின் மறைவுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திரையுலக பிரபலங்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

தெலுங்கு நடிகர் கிருஷ்ணா காலமானார்.. அண்ணன், அம்மாவை தொடர்ந்து அப்பாவையும் இழந்த மகேஷ் பாபு!

English summary

Mahesh babu's father Krishna, a famous actor in the Telugu film industry, passed away due to a heart attack. Tamil Nadu CM Stalin has condoled his demise. Also, celebrities including Rajinikanth, Sarathkumar, Chiranjeevi, Prabhas, and Rajamouli have also expressed their condolences.